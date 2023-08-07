Адская ночь в Херсоне: жительница разрушенной многоэтажки рассказала об атаках (видео)

Российские снаряды пролетели буквально у женщины над головой, этажом повыше.
Армия РФ нанесла ракетный удар по Херсону в ночь на 7 августа. В результате атаки оккупанты разрушили жилой 9-этажный дом.
Последствия атаки показал глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Одна из жительниц дома рассказала, что российские снаряды пролетели буквально у нее над головой, этажом повыше.
"Проснулась от качания нашего дома. Я спала на втором этаже, надо мной это все пролетело, туда внутрь. Ну и потом я выскочила. Думаю, чего так светло, посмотрю, а там начало гореть", — рассказала она.
Женщину обстрели россиян застали в кухне.
"Я на кухне с кошкой была. Вниз упало и сразу пламя", — вспоминает она.
Отметим, ночью русские войска обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дома, возникли пожары.
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