Адская ночь в Херсоне: жительница разрушенной многоэтажки рассказала об атаках (видео)

Армия РФ нанесла ракетный удар по Херсону в ночь на 7 августа. В результате атаки оккупанты разрушили жилой 9-этажный дом.

Последствия атаки показал глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Одна из жительниц дома рассказала, что российские снаряды пролетели буквально у нее над головой, этажом повыше.

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"Проснулась от качания нашего дома. Я спала на втором этаже, надо мной это все пролетело, туда внутрь. Ну и потом я выскочила. Думаю, чего так светло, посмотрю, а там начало гореть", — рассказала она.

Женщину обстрели россиян застали в кухне.

"Я на кухне с кошкой была. Вниз упало и сразу пламя", — вспоминает она.

Россияне обстреляли 9-этажку в Херсоне

Отметим, ночью русские войска обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дома, возникли пожары.

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