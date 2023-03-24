Адская ночь в Херсонской области: оккупанты выпустили более 400 снарядов, есть погибшие

Оккупанты попали в одну из больниц в Херсоне.

За прошедшие сутки, 23 марта, военные РФ из тяжелой артиллерии и "Градов" 74 раза обстреляли территорию Херсонской области. Использовали для этого 423 снаряда. Один человек погиб.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

Херсон армия РФ обстреляла четыре раза, 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Оккупанты попали в одну из больниц в Херсоне. Также из-за вражеских обстрелов дотла сгорела припаркованная машина.

Напомним, в течение 22 марта российская армия произвела 54 обстрела деоккупированной территории Херсонщины. Применила 319 снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

Украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был освобожден 11 ноября 2022 года.

Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.

Зеленский за 23 марта: о поездке на Херсонщину и обращении в Евросовет

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