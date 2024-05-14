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"Адская работа": в ВСУ показали "огненные" фото противотанкистов

"Адская работа": в ВСУ показали "огненные" фото противотанкистов

"Зажигательная" работа противотанкистов попала на фото / Фото: Оперативное командование "Запад"

Где именно сделаны фотографии, не уточняется. Вероятно, речь идет о военных учениях.

Оперативное командование "Запад" опубликовало впечатляющие фото работы украинских танкистов.

"Адская работа противотанкистов. Спасательна для своих. Роковая и последняя, которую почувствует на себе российский враг в суверенной, неприкосновенной и независимой Украине. Этот огонь – невероятный и победоносный", – отметили в Генштабе.

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