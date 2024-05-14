"Адская работа": в ВСУ показали "огненные" фото противотанкистов

Где именно сделаны фотографии, не уточняется. Вероятно, речь идет о военных учениях.

Оперативное командование "Запад" опубликовало впечатляющие фото работы украинских танкистов.

"Адская работа противотанкистов. Спасательна для своих. Роковая и последняя, которую почувствует на себе российский враг в суверенной, неприкосновенной и независимой Украине. Этот огонь – невероятный и победоносный", – отметили в Генштабе.