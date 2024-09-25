"Адски сложная ситуация": военный обозреватель прогнозирует потерю Угледара

Угледар в Донецкой области будет потерян. Сейчас там сложилась "адская сложная ситуация".

Об этом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо в эфире "КИЕВ24".

По его словам, россияне наносят сокрушительный удар логистике, фактически ставшей "дорогой выживания" и "квестом при жизни".

"Они физически еще не перерезали одну-единственную трассу доступа к Угледару. Но с каждым днем становится все меньше дистанция. Они все средствами огневого поражения наносят такие удары нашей логистике, что машины летят как семена", — рассказал военный эксперт.

Он отметил, что на Угледарском направлении логистика стала фактически дорогой выживаемостью.

Напомним, разведка Британии сообщила об успехах РФ у Угледара. Так, отмечается, что оккупационные войска давят на город с трех сторон. оккупанты уже штурмуют окрестности.

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