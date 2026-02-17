ТСН в социальных сетях

Война
1172
1 мин

Адские сутки для врага: Генштаб обновил колоссальные потери РФ

Российская армия продолжает «таять» на украинских черноземах, потеряв сотни бойцов за сутки.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Потери России в войне против Украины

Потери России в войне против Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины в течение 16 февраля ликвидировали еще 890 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. Общие потери врага уже превысили отметку в 1 млн 255 тыс. человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России в войне против Украины ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 255 340 (+890) человек,

  • танков — 11 678 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 045 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 37 323 (+4) ед.

  • РСЗО — 1 648 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1 301 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 136 073 (+614) ед.

  • крылатые ракеты — 4 288 (+2) ед.

  • корабли/катера — 29 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 78 725 (+71) ед.

  • специальная техника — 4 071 (+0) ед.

Напомним, на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет 156 солдат за каждый захваченный километр украинской земли. Только за декабрь и январь потери врага достигли более 30 — 35 тыс. человек, а Украина стремится довести этот показатель до 50 тыс. в месяц, чтобы сделать войну слишком дорогой для Кремля.

