Адские сутки для врага: Генштаб обновил колоссальные потери РФ
Российская армия продолжает «таять» на украинских черноземах, потеряв сотни бойцов за сутки.
Силы обороны Украины в течение 16 февраля ликвидировали еще 890 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. Общие потери врага уже превысили отметку в 1 млн 255 тыс. человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России в войне против Украины ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 255 340 (+890) человек,
танков — 11 678 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 24 045 (+3) ед.
артиллерийских систем — 37 323 (+4) ед.
РСЗО — 1 648 (+0) ед.
средства ПВО — 1 301 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 136 073 (+614) ед.
крылатые ракеты — 4 288 (+2) ед.
корабли/катера — 29 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 78 725 (+71) ед.
специальная техника — 4 071 (+0) ед.
Напомним, на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет 156 солдат за каждый захваченный километр украинской земли. Только за декабрь и январь потери врага достигли более 30 — 35 тыс. человек, а Украина стремится довести этот показатель до 50 тыс. в месяц, чтобы сделать войну слишком дорогой для Кремля.