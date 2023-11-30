Адские сутки на Херсонщине: более 100 обстрелов и погибший мужчина

Россияне продолжают обстреливать правый берег Херсонщины. За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, по городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне, медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения", — отметил он.

Глава МВА Роман Мрочко сообщил, что обстрел пригорода Херсона произошел около 16:00. 68-летний погибший во время атаки находился на собственном подворье.

По данным Генштаба, армия РФ из артиллерии обстреливала Херсон и Тягинку. В то же время Силы обороны удерживают позиции на левобережье Херсонщины и продолжают наносить огненное поражение противнику.

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