Адский август и тяжелая осень: что ждет фронт до конца года

ВСУ

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В Украинеавгуст 2025 станет «адским месяцем» для украинского фронта — Россия перебрасывает резервы на Покровск, а Часов Яр, несмотря на доклады Путину, до сих пор не захвачен.

Так мнение высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов в интервью "Радио Свобода«.

Кирилл Сазонов поделился прогнозами относительно дальнейшего развития боевых действий на востоке Украины. По его словам, нынешний этап войны можно считать ее «эндшпилем», а ближайшие месяцы принесут еще более жесткие бои.

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«Август я называю адским, потому что он будет очень жестким. Мы видим это на всех направлениях. До конца осени бои будут очень тяжелыми. Это конец самой жаркой войны. Дальше будут либо реальные переговоры о мире, либо война станет менее активной. Но сейчас, до конца осени, Путин попытается отгрызть максимум, вообще не заботясь о цене», — заявил Сазонов.

Он также прокомментировал новости о том, что российская армия начала привлекать женщин к штурмовым операциям.

«Если их используют как штурмовиков, значит, резервов не хватает», — пояснил эксперт.

Сазонов обратил внимание, что в нынешнем наступлении Кремль может пожертвовать большим количеством живой силы и техники, чтобы до ноября заставить Украину садиться за стол переговоров.

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«Путин может сжечь всю армию, чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении огня. Но к тому времени украинским защитникам будет очень трудно», — констатировал военный.

В то же время он призвал не переоценивать масштабы российского продвижения на фронте.

«На самом деле особого продвижения нигде нет. Мы видим новости, переживаем за каждый километр, поэтому каждый день нам кажется, что они то тут, то там продвинулись. Но, глядя в целом на карту Украины, за два года Россия взяла лишь около 1% территории. Глобально — это почти ничего», — подчеркнул Сазонов.

Он подчеркнул, что стратегическая цель Москвы — создать иллюзию постоянного продвижения, чтобы давить на Запад и Украину с требованием уступок.

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«Он не захватит все, что хочет. Речь не идет ни об областных центрах — это нереально, — ни о всей Донецкой области как программе минимум так называемой „СВО“. Для них это нереальная, неразрешимая задача в течение нескольких лет, — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук призвала общество не впадать в заблуждение относительно скорого завершения войны. По ее словам, это «смещение фокуса с войны на „невойну“» подрывает мобилизационный настрой украинцев и вредит государству.