Адское утро: в ГСЧС показали фото разрушенных домов в Подольском районе Киева

Адское утро: в ГСЧС показали фото разрушенных домов в Подольском районе Киева

Один человек погиб.

Российские военные, которые варварски напали на Украину в ночь на 24 февраля, продолжают атаковать Киев. Утром 18 марта в Подольском районе обстреляли жилой квартал.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате попадания остатков сбитой ракеты в жилой дом в Подольском районе произошел пожар.

По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, пострадали 19 человек, из них 4 детей. К сожалению, один человек погиб. Информация уточняется.

Напомним, в Киевской ОГА назвали наиболее опасные направления в области.

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