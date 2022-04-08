Адвокат, 20 лет в Гааге защищающий диктаторов, рассказал, что Путина все же могут арестовать

Адвокат, 20 лет в Гааге защищающий диктаторов, рассказал, что Путина все же могут арестовать

Десятки стран расследуют преступления России.

Ордер на арест Путина — об вероятном требовании задержать управляющего армией убийц и насильников, заговорили в Гааге. Постановление об аресте должно выписать международный суд и получить его будет проще, чем выиграть дело по существу.

Об этом говорится в ТСН.

Ричард Вейер рассматривает каждый сантиметр двора в Буче. Вместе с коллегами-правозащитниками он ищет доказательства преступлений, совершенных здесь российской армией. «Мы видим на земле несколько гильз от пуль. Похоже, что стреляли с этого направления – вот отпечатки на железе», — показывает он.

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Все, что задокументирует Ричард, попадет в противни с доказательствами для международных судов. Наряду с фотографиями и описаниями будут контакты Владимира. Он – один из будущих свидетелей, которого должны опросить прокуроры. «Застрелили зятя. Приставили сюда, половину головы снесло. Чеченцы, кадыровцы. «Русский мир» пришел освобождать нас – освободил от всего», — говорит мужчина.

«Мы увидели людей, которых, похоже, убили со связанными руками за спиной. Умышленные убийства, совершенные во время вооруженного конфликта, являются военными преступлениями», – сообщает следователь.

В то же время, как в Буче собирают доказательства пыток и уничтожения украинцев, в боснийской Сребренице чтят память тех, кто погиб во время другого геноцида. Главный прокурор Трибунала в отношении бывшей Югославии занимает Муниру, ее сын лежит под одним из этих шести с половиной тысяч обелисков. За массовые убийства боснийцев осудили девяносто сербских военачальников.

«Фотографии из Украины за последние несколько дней полностью вернули меня в 1995 год. Мир несправедлив и показывает это вторично, в третий раз. После Холокоста они сказали "никогда больше", затем после геноцида они также сказали "никогда больше", но вы видите сейчас Украину, это происходит снова в Европе», – говорит женщина.

Над тем, чтобы Путин и его сообщники оказались на скамье подсудимых в Гааге, так же как Милошевич и его генералы, уже работают в четырех десятках стран мира. Именно столько государств-участников Международного уголовного суда поддержали расследование российских преступлений в Украине. Спикер немецкого парламента говорит о спутниковых снимках, безоговорочно доказывающих присутствие российской армии в Буче во время убийств.

«Целенаправленные убийства подразделениями российских военных и сил безопасности являются доказательством того, что президент Путин одобрил нарушение прав человека и военные преступления для достижения своих целей. Утверждение российской стороны, что это инсценированные сцены, или они не несут ответственность за убийства, не правдивы», — говорит спикер немецкого правительства Штеффен Гебестрейт.

В Гааге заговорили об вероятном требовании задержать Путина

Тот факт, что командование было в курсе действий солдат, с точки зрения международного права – последний кирпич в фундаменте дела, где уже есть показания свидетелей и доказательства с места событий. Рядовых исполнителей в Гааге не судят – главные военные преступники сидят в уютных кабинетах и действуют чужими руками.

Юриста Александра Кноупа можно назвать адвокатом дьяволов, потому что двадцать лет в Гааге он защищает диктаторов и генералов, обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности. Защитников назначает международный уголовный суд – без них, как и без присутствия самого обвиняемого процесс невозможен. В то, что Путина доставят в Нидерланды до окончательного поражения России, Кноуп не верит. Поэтому подсказывает более действенный способ досадить самому кровавому преступнику современности.

«Главный прокурор, если он склоняется к тому, что военные преступления были совершены и обвинение может связать их с российской армией и ее командованием, он может попросить судей выписать международный ордер на арест. Во-первых, для этого не нужно присутствие обвиняемого в зале суда. К тому же, доказательная база, необходимая для такого решения, незначительна по сравнению с самим судебным процессом», — говорит мужчина.

Если международные судьи выдадут ордер на арест Путина, его будут обязаны арестовать в каждой из ста двадцати трех стран-участниц римского устава. Красным для преступника номер один станет не только весь цивилизованный мир, но тридцать три африканских страны и даже Венесуэла. Да, это еще не справедливый суд, но уровень дальнейшей изоляции России даже понять трудно. Только представьте, иметь какие-либо дела со страной, президента которой ты обязался задержать и выдать правоохранителям.

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