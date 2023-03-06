"Адвокат дьявола": у Зеленского ответили на призывы Венгрии к миру с Россией

Венгрия заявлениями о прекращении огня призывает Украину к капитуляции и оправдывает российский геноцид украинцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, а, следовательно, прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует ru-геноцид. Но стоит внимательнее посмотреть в историю", — написал Подоляк.

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Как сообщалось, венгерский премьер Виктор Орбан получил приглашение с Банковой посетить Украину с рабочим визитом и сейчас идет подготовка его поездки в Киев. Но есть определенные условия.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в затягивании войны в Украине, а Германию в том, что она возглавляет "лагерь войны". Венгерский премьер заявил, что намерен поддерживать отношения с Россией.

А в годовщину масштабного вторжения России в Украину Орбан призвал к мирным переговорам.

В МИД Венгрии возмутились из-за заявления заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийноса о том, что политика Орбана "поддерживает уничтожение украинской нации". Там считают, что заявление украинского дипломата, дескать, было "провокацией", а Венгрия "не позволит втянуть себя в войну".

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