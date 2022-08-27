Адвокат Маси Найем после потери глаза на войне и трех месяцев в больнице рассказал о еще одной операции.

Бойца 26 августа выписали из больницы.

Об этом Маси Найем написал в Facebook.

"Сегодня (26 августа – ред.) в 18:34 меня выписали из больницы. Я там пробыл с 5 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но интересно. Дальше – следующая операция, последняя. Скоро.

Многое есть что сказать. Но ограничусь главным.

1. Спасибо врачам. Они видят раненых каждый день, спасают их. Жить с этим очень тяжело. Врачи еще сильнее военных, мне кажется. Благодарю вас. Не пишу слова "очень", потому что его недостаточно. Благодарю за свою жизнь.

2. Мой брат и сестра пережили ад. Родные раненых – вот кому тяжелее раненых. Благодарю вас, я ежедневно благодарю мысленно...

3. Мой друг Саша. Ему уже немного легче, хотя для полного восстановления нужно еще время. Война внесла ужасающие коррективы в наши планы праздновать лето в Крыму. Но верю в лучшее время, когда мы все же все вместе будем там. Живые и здоровые.

4. Мои побратимы еще на войне. Сейчас очень трудная работа и хочу, чтобы победа в их задаче пришла полноценная. Хочу, чтобы они выполнили важнейшую задачу – вернулись живыми. Я жду вас", — написал он.

Маси Найем отметил, что потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда и куда хочется. Но, как отметил воин, комплекс жертвы он примерить успеет всегда, поэтому все эти потери спишет на цену лучшей жизни.

"Эти все новости меняют отношение к ней (жизни - ред.), и я уверен, что к лучшему. Вообще этот праздник — остаться живым на войне. Большое спасибо моим друзьям и обществу за заботу и поддержку. Так мы сильнее и именно поэтому я вернусь к нашей защите. На фото — моя новая футболка от брата. Она мне очень нравится. Как символ моего позывного Guns", — резюмировал он.

Фото: Facebook/Маси Найем

Напомним, что в начале июня Маси Найем получил на поле боя тяжелое ранение в голову. В результате чего он потерял глаз. Найему делали операцию. После нее Маси рассказывал, что не может долго говорить или переписываться, потому что очень болит голова – место, где был глаз.

Маси Найем – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, правозащитник. Как мобилизованный, служил в ВСУ в 2015-2016 годах, участвовал в АТО (командир взвода в составе 122-го батальона 81-й бригады ДШВ). В 2022 году снова стал в ряды ВС Украины. Он родной брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

ЭКСКЛЮЗИВ: Мариам Найем о состоянии раненого на фронте брата адвоката Маси Найема

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