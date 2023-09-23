Адвокат рассказал, к каким уловкам прибегают работники ТЦК при вручении повестки

Работники ТЦК прибегают к различным уловкам при вручении повестки.

О нюансах мобилизации рассказал адвокат Ростислав Кравец в эксклюзиве TSN.ua.

Адвокат объясняет, что, прежде всего, очень часто работники ТЦК не рассказывают лицам права на отсрочку от мобилизации, а также не принимают заявлений относительно отсрочки, объясняя, что "это вам ничего не даст".

"При этом они прекрасно понимают, что если лицо даст письменное заявление, фактически это будет основанием для отсрочки от мобилизации. Также злоупотребление при прохождении военно-врачебных комиссий, когда фактически не исследуется состояние здоровья", – говорит Руслан Кравец.

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В Украине отсутствуют нормативные акты, регулирующие вручение повесток.

"Единственное, на что стоит обратить внимание, повестку может вручать исключительно уполномоченное лицо военкомата. На сегодняшний день офицерскому составу вправе вручать исключительно по месту регистрации, а лицам рядового и сержантского состава также могут вручать повестки в любых других регионах Украины", — добавил адвокат.

Мобилизация в Украине

Вопрос возвращения уклончан из-за границы волнует украинских мужчин в Польше уже несколько недель. В начале сентября информация о случаях экстрадиции в Украину появилась в польских СМИ.

В Ивано-Франковской области судили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации во время действия военного положения.

В Украине ведется активная работа по внедрению электронного Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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