Адвокат рассказала, в каких случаях могут мобилизовать даже с броней

Бронирование от мобилизации / © ТСН.ua

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Бронирование от мобилизации — это не абсолютная защита от призыва, ведь есть ситуации, когда военнообязанных мобилизуют даже при наличии официальной отсрочки.

Об этом рассказала адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко.

По ее словам, некоторые работодатели обещают бронирование только после прохождения ВЛК, хотя закон этого не требует. Это касается не только тех, кто должен повторно подтвердить свою пригодность к службе, но и работников, ранее вообще не проходивших военно-врачебную комиссию.

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Адвокат объясняет, что начиная с 2024 года, все военнообязанные должны ежегодно проходить ВЛК. Наличие брони не освобождает от этой обязанности — в случае отказа от медосмотра в будущем могут возникнуть проблемы с получением нового бронирования.

По ее словам, все зависит от типа повестки. Если бронь оформили при прохождении ВЛК после обновления данных, то боевую повестку после медкомиссии могут не выдать. Если же боевая повестка была вручена ранее, но бронирование датировано предусмотренным в ней сроком прибытия, следует обращаться в ТЦК для подтверждения права на отсрочку. Однако, если бронь появилась после даты, указанной в боевой повестке, мобилизация практически неизбежна.

То есть после мобилизации бронирование уже не сработает — военнообязанному придется служить.

Наличие бронирования не всегда гарантирует, что военнообязанного не мобилизуют. Судебная практика подтверждает случаи, когда людей призывали даже при наличии всех необходимых документов. До конца 2024 бронь оформлялась в виде бумажных выписок от Минэкономики, согласованных с Минобороны, однако работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не всегда их учитывали. Это приводило к тому, что человека могли мобилизовать, несмотря на наличие бронирования.

С конца 2024 года заработала система электронного бронирования через приложение «Действие». Однако если данные о броне не были автоматически «подтянуты» в систему, личность все равно могут мобилизовать, даже если на руках есть все бумажные документы.

Еще одна причина мобилизации забронированных лиц — отсутствие должной коммуникации между работодателями и военкоматами. Если предприятие не представляет регулярные отчеты о военнообязанных работниках, ТЦК и СП может просто не знать о броне конкретного лица.

Адвокаты рекомендуют предприятиям направлять два обращения в ТЦК — по месту регистрации компании и по месту военного учета работника. Это позволяет официально закрепить статус забронированного и снизить риск неправомерной мобилизации.

Относительно того, как выглядит бронь от мобилизации и в каком виде ее следует иметь при себе, это должна быть распечатана выписка из «Резерв+» о том, что лицу предоставлено бронирование. Также есть способ, как проверить бронь от мобилизации онлайн — это можно сделать через «Резерв+», куда подтягивается информация, забронирован ли человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин.