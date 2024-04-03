Адвокат жестко высказался о снижении призывного возраста: детали

Адвокат Ростислав Кравец раскритиковал законопроект о снижении предельного возраста призывников, который накануне подписал Владимир Зеленский.

Об этом пишет УНИАН.

“Уменьшили возраст до 25 лет. Не во время военного положения, а вообще. А что это дает? Это гораздо меньшее количество человек будут проходить срочную службу, которую скоро назовут базовой. Но от перестановки названий ничего не изменится. Это, наоборот, хуже будет, если мы говорим о будущем. Если же мы говорим о военном положении, о том, что сейчас происходит в Украине. Мы хотим людей от 25 лет готовить месяц и куда-то отправлять. Но правильный ли это подход с точки зрения военной подготовки, понимания событий", — сказал адвокат.

Он также заявил, что месяца подготовки для таких мобилизованных будет недостаточно для того, чтобы научить их всем тонкостям ведения войны.

“Их там месяц будут готовить и отправлять. То есть месяца будет достаточно человеку для того, чтобы быть подготовленным к войне? Военных готовят в специальных военных заведениях годами для того, чтобы человек не только мог стрелять, но и психологически был готов”, — заявил Кравец.

“Информация о том, сколько молодых людей физически не могут выполнять боевые задачи — она вообще есть в Вооруженных силах? И лица, принимающие эти законы, вообще имеют представление о происходящем на фронте? Как работает командование, как происходит распределение ресурсов на фронте", — добавил он.

Напомним, Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет.

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