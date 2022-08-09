Адвокаты объяснили, могут ли мобилизовать в армию человека без опыта

Человека без опыта действительно могут мобилизовать, однако отправлять на передовую без достаточных навыков и учений – не имеют права.

Адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy Виолетта Монастырская объяснила, могут ли мобилизовать человека без опыта.

Об этом она рассказала 24 каналу.

Так, по словам адвоката, запрета мобилизации без опыта ни в одном законе нет. Однако она акцентировала, что отправлять на передовую без достаточных навыков и учений – не имеют права.

"Никого нельзя отправлять в зону боевых действий без подготовки в соответствии со ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно военнообязанные и резервисты должны пройти учебное, проверочное и специальное собрание", — подчеркнула Монастырская.

Более того, приказ Минобороны также обязывает командиров воинских частей обеспечить "качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту прохождения ими программы подготовки".

"Однако, необходимо обратить внимание, что по состоянию на сегодняшний день из-за активных боевых действий учения проводятся в сокращенные сроки — от 7 до 20 дней", – добавила адвокат.

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В то же время президент "Первого международного фонда развития Украины" Николай Волковский и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, отметили, что в целом принудительно мобилизовать человека могут, но на передовую вряд ли отправят.

"Как правило, эти люди и без опыта, и без обычной срочной службы. Отправить их на фронт, где эти люди, вероятно, получат серьезные повреждения или погибнут, станет большой проблемой для офицерско-командного состава. Насколько мне известно, пока практика отправки на передовую не распространена, перед тем боец должен получить необходимые навыки", — отмечают они.

Если же такой произвол происходит со стороны воинской части, то эксперты рекомендуют обращаться к командиру с рапортом, в котором просить направить вас обучение, потому что у вас нет достаточного опыта или отсутствует амуниция и т.д.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 23 августа. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.

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