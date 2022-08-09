Адвокаты рассказали о "волнах" мобилизации и кого именно призывают в первую очередь

На службу во время всеобщей мобилизации и военного положения могут призвать любого из военнообязанных.

Очередность призыва на военную службу зависит от квалификационных навыков граждан, но в основном от того, сколько военнослужащих нужно в ту или иную воинскую часть.

Об этом рассказала адвокат Виолета Монастырская, пишет 24 канал.

"К примеру, для комплектования боевых воинских частей – обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности. Преимущество все же предоставляется резервистам и бывшим участникам АТО и ООС", — рассказывает она.

По ее словам, в приоритетный круг лиц для призыва на военную службу также входят граждане, проходившие срочную или контрактную службу до 2014 года.

Адвокат Катерина Анищенко также рассказала о понятии "волны мобилизации".

Так, по ее словам, в первую очередь призывают людей с опытом.

"Сетью распространяется информация относительно "волн мобилизации". Но никаким законом не предусмотрено такое понятие "волны", а значит, есть Указ Президента Украины №69/2022 "Об общей мобилизации" и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Законе Украины" О воинской обязанности и военной службе", — отметила она.

В этих Законах указано, что защита Отечества является конституционной обязанностью каждого гражданина, и это дело всего народа. Внести свой вклад в сохранение территориальной целостности государства и мирной жизни народа Украины является делом чести и обязанностью каждого гражданина.

"То есть ни о каких волнах и очередях в них речь не идет. Вместе с этим, Министерство обороны не раз отмечало, что в первую очередь комплектование боевых воинских частей проводится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет тех военнослужащих и военнообязанных, кто уже отслужил. То есть, предпочтение отдается лицам с боевым опытом. Однако это не означает, что без опыта не будут мобилизовывать", – объяснила Анищенко.

Напомним, глава ТЦК подтвердил, что в рамках общей мобилизации могут мобилизовать любого здорового военнообязанного или резервиста.

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