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Аэродром «Кировское» в Крыму атаковали дроны: раздавались взрывы и начался пожар — спутниковые снимки
На аэродроме «Кировское», вероятно, поражены склады, объекты ПВО, авиатехника.
В ночь на субботу, 28 июня, дроны атаковали аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.
В результате удара могли быть уничтожены склад с боеприпасами и ПВО. Об этом сообщает мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.
В районе аэродрома ночью раздалось несколько взрывов, местные жители сообщали о пролете дронов и работе росПВО.
О мощном пожаре на аэродроме, дым от которого был виден утром, сообщают наши подписчики из сел Красносельское, Яркое Поле, Трудолюбовка, поселки Кировское.
«Крымский ветер» опубликовал видео, на котором виден пожар и взрыв боекомплектов в районе аэродрома. Также, вероятно, поражен по меньшей мере один вертолет и несколько истребителей Су.
О пожарах также свидетельствуют снимки со спутника NASA, фиксирующие несколько очагов возгорания.
Минобороны страны-агрессора утверждает, что «уничтожены» 10 беспилотников ночью и утром 28 июня над захваченным россиянами Крымом.
Аэродром Кировское находится на востоке Крыма. Находится в подчинении летно-испытательного центра минобороны России имени Чкалова (в/ч 3865).
Следует отметить, что в 2024 году уже сообщалось о нескольких атаках на авиабазу в Кировском.
Напомним, в результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.