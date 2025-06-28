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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Аэродром «Кировское» в Крыму атаковали дроны: раздавались взрывы и начался пожар — спутниковые снимки

На аэродроме «Кировское», вероятно, поражены склады, объекты ПВО, авиатехника.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Аэродром "Кировское" к атаке

Аэродром «Кировское» до атаки / © из соцсетей

В ночь на субботу, 28 июня, дроны атаковали аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму.

В результате удара могли быть уничтожены склад с боеприпасами и ПВО. Об этом сообщает мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

В районе аэродрома ночью раздалось несколько взрывов, местные жители сообщали о пролете дронов и работе росПВО.

О мощном пожаре на аэродроме, дым от которого был виден утром, сообщают наши подписчики из сел Красносельское, Яркое Поле, Трудолюбовка, поселки Кировское.

«Крымский ветер» опубликовал видео, на котором виден пожар и взрыв боекомплектов в районе аэродрома. Также, вероятно, поражен по меньшей мере один вертолет и несколько истребителей Су.

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

На аэродроме «Кировское» в Крыму пожара после ночных взрывов / © Крымский ветер

О пожарах также свидетельствуют снимки со спутника NASA, фиксирующие несколько очагов возгорания.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что «уничтожены» 10 беспилотников ночью и утром 28 июня над захваченным россиянами Крымом.

Аэродром Кировское находится на востоке Крыма. Находится в подчинении летно-испытательного центра минобороны России имени Чкалова (в/ч 3865).

Следует отметить, что в 2024 году уже сообщалось о нескольких атаках на авиабазу в Кировском.

Напомним, в результате спецоперации, проведенной СБУ и ССО ВСУ, на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России поражены четыре российских самолета СУ-34. Два из них полностью уничтожены.

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