Аэродром в Крыму после взрывов зафиксировали на свежих спутниковых фото

Ситуацию на военном аэродроме "Саки" в Крыму по состоянию на 10 августа зафиксировала компания Maxar Technologies, сделав спутниковые снимки.
Так, на инфракрасных фото аэродрома сожженная растительность изображена черным или серым цветами, остальная – красным или розовым.
Об этом пишет Reuters.
Издание отметило, что на спутниковых фото видны три почти идентичных кратера, образовавшихся в результате точного удара по зданиям захваченной российскими оккупантами авиабазы "Саки" в Новофедоровке.
Эта авиабаза получила существенные повреждения в результате пожара. На кадрах отчетливо видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов.
Напомним, спутниковые снимки свидетельствуют, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки". Это может быть самой большой потерей военной авиации РФ в течение одного дня со Второй мировой войны.
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