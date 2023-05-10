Аэродром в Воронеже перед парадом в Москве был атакован неизвестной ракетой — СМИ

Утром 9 мая на местный аэродром "Балтимор" в Воронеже была попытка нападения. Летевшая на объект ракета была перехвачена российской ПВО всего за несколько минут до начала военного парада в Москве — ориентировочно в 9:40 утра.

Об этом пишет ASTRA.

Несмотря на то, что тип сбитой ракеты пока не известен, была найдена ее радиолокационная головка самонаведения в Левобережном районе города возле кладбища "Никольское", в зоне лесополосы. Остатки ракеты не были взрывоопасными, так что во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, что жители российского Воронежа получили платежки с рекомендациями, как себя вести при обстреле.

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