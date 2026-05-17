Аэродром, ВПК и другие "жирные цели": в СБУ уточнили результаты атаки на Москву и Крым
После атак украинских дронов россияне понесли существенные потери.
СБУ совместно с СОУ поразили предприятие ВПК и ряд нефтеобъектов в Московской области, а также военный аэродром «Бельбек» в Крыму.
Эту информацию подтвердили в СБУ.
«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций „Альфа“ СБУ совместно с Силами обороны Украины отработали по объекту военно-промышленного комплекса и нефтепредприятиях в Московской области, а также по инфраструктуре и системам ПВО военного аэродрома „Бельбек“ в Крыму.
В Московской области было поражено:
завод «Ангстрем», который снабжает полупроводниками для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США
Московский НПЗ
нефтеперекачивающую станцию «Солнечногорская»
нефтеперекачивающую станцию «Володарское»
Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома «Бельбек», в частности:
зенитный комплекс «Панцирь-С2»
ангар с радаром к комплексу С-400
систему управления БпЛА «Орион» и наземную станцию управления БпЛА «Форпост»
пункт передачи данных «земля-воздух»
диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме «Бельбек»
Крым и Москва под атакой дронов — что известно
В ночь на 17 мая Московская область и временно оккупированный Крым подверглись масштабной атаке беспилотников. В ряде регионов РФ раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО, пожарах и перебоях в работе аэропортов.
По данным российских Telegram-каналов и украинских OSINT-сообществ, одной из целей атаки в Крыму стали военные объекты вблизи Севастополя, в том числе аэродром Кача.
В подмосковном Зеленограде после серии взрывов вспыхнул пожар в районе технопарка «Элма». Местные жители публиковали видео со звуками взрывов и дымом над городом. Сообщения о громких взрывах также поступали из Химок, Лобни, Наро-Фоминска и Клина.
Под утро взрывы раздались и в центре Москвы.
На фоне атаки в московских аэропортах возникли задержки рейсов. По информации росСМИ, в «Шереметьево» задержали не менее 11 рейсов на прилет, в «Домодедово» — пять, а во «Внуково» — 48 рейсов на вылет и прилет.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы «сбитии» большого количества дронов. Сначала он сообщил о 73 беспилотниках, уничтоженных силами ПВО по состоянию на 03:30, а уже через час цифра выросла до 114. В то же время независимого подтверждения этих данных пока нет.
Атаки подтвердил президент Владимир Зеленский. Их осуществили СБУ вместе с другими подразделениями.