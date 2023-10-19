Аэропорт Луганска после удара ATACMS зафиксировали на фото со спутника: что повреждено

На аэродроме были поражены по меньшей мере пять вертолетов оккупантов, среди которых в частности несколько Ка-52.

В Сети появились спутниковые снимки аэропорта оккупированного Луганска после атаки по нему со стороны ВСУ ракетами ATACMS. На фото видна поврежденная вражеская техника.

Об этом сообщил проект "Схемы" и основатель сообщества Frontelligence Insight.

Повреждение в луганском аэропорту после устроенной 17 октября атаки зафиксировала компания Planet Labs. Первый снимок аэродрома был сделан 19 августа, а второй – 18 октября. Так, на втором фото заметны обгоревшие места и разрушения.

Спутниковый снимок аэропорта в Луганске после атаки со стороны ВСУ/Фото: Planet Labs

Спутниковый снимок аэропорта в Луганске после атаки со стороны ВСУ/Фото: Planet Labs

Основатель сообщества Frontelligence Insight сообщил, что в соответствии со снимками от Planet Labs, на российской авиабазе под Луганском были поражены по меньшей мере пять вертолетов, среди которых несколько Ка-52.

Спутниковый снимок аэропорта в Луганске после атаки со стороны ВСУ/Фото: Planet Labs

Степень повреждения каждого авиасуда оценить трудно, ведь элементы поражения кассетных ATACMS – довольно миниатюрные M74 диаметром 6 см и весом 600 г каждый. В то же время предполагается, что вряд ли все вертолеты находятся в летном состоянии.

На снимках также видно, что у некоторых российских вертолетов не хватает лопастей. Заметны и следы вытока горюче-смазочных материалов.

Спутниковый снимок аэропорта в Луганске после атаки со стороны ВСУ/Фото: Planet Labs

Спутниковый снимок аэропорта в Луганске после атаки со стороны ВСУ/Фото: Planet Labs

Отметим, накануне появились спутниковые снимки от Planet Labs аэропорта в Бердянске, который тоже был атакован ВСУ. На фото заметны места поражения и зафиксировано состояние части взлетной полосы, где раньше были вертолеты.

Напомним, украинские войска 17 октября впервые применили на фронте американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся ими удары по вертолям и оборудованию оккупированных россиянами аэродромов Бердянска и Луганска.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ATACMS уже здесь! Паника у россиян! Ракет много не бывает! | Игнат

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