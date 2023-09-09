Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уничтожили модную российскую ТОС "Солнцепек".

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он показал видео, на котором видно, как украинские воины метко сбросили на российскую технику взрывчатку. "Солнцепек" загорелся в ту же секунду и горел, вероятнее всего, еще очень долго.

"Прижгли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага", — подписал видео Клименко.

Аэроразведчики метко отработали по российскому "Солнцепеку"

Напомним, украинские военные благодаря точному удару уничтожили кучку российских оккупантов, которые скрывались в лесополосе. Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "Стратком ВСУ".

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