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Аэроразведчики-пограничники превратили дом для отдыха окупантов в дом ужасов: видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
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Аэроразведчики-пограничники превратили дом для отдыха окупантов в дом ужасов: видео

Момент уничтожения дома с военными РФ / Фото: скриншот с видео

Госпогранслужба обнародовала видео момента уничтожения дома для отдыха российских захватчиков.

Аэроразведчики-пограничники нанесли огневое поражение по дому с расположением личного состава оккупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook 15 июля.

"Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха окупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду", — говорится в сообщении Госпогранслужбы под видео.

Дом ужасов для окупантов

Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха окупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду

Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 15 июля 2023 г.

Напомним, вооруженные силы Украины уничтожили колонну российской техники в Запорожской области американскими управляемыми ракетами GMLRS.

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Дата публикации
Просмотры
583
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