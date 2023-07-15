Аэроразведчики-пограничники превратили дом для отдыха окупантов в дом ужасов: видео

Госпогранслужба обнародовала видео момента уничтожения дома для отдыха российских захватчиков.
Аэроразведчики-пограничники нанесли огневое поражение по дому с расположением личного состава оккупантов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook 15 июля.
"Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха окупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду", — говорится в сообщении Госпогранслужбы под видео.
Дом ужасов для окупантов
Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха окупантов в дом ужасов! Достанем вас всюдуОпубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 15 июля 2023 г.
Напомним, вооруженные силы Украины уничтожили колонну российской техники в Запорожской области американскими управляемыми ракетами GMLRS.
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