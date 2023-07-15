Аэроразведчики-пограничники превратили дом для отдыха окупантов в дом ужасов: видео

Аэроразведчики-пограничники нанесли огневое поражение по дому с расположением личного состава оккупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook 15 июля.

"Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха окупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду", — говорится в сообщении Госпогранслужбы под видео.

Дом ужасов для окупантов Аэроразведчики-пограничники превращают дом для отдыха окупантов в дом ужасов! Достанем вас всюду Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 15 июля 2023 г.

Напомним, вооруженные силы Украины уничтожили колонну российской техники в Запорожской области американскими управляемыми ракетами GMLRS.

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