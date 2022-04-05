Аэроразведка "Азова" сняла момент, как российские оккупанты стреляют в сторону мирного жителя Бучи

Судьба потерпевшего неизвестна.

Бойцы “Азова” провели аэроразведку, на которую попал момент, как российские оккупанты стреляют в сторону мирного жителя в Буче.

Видео опубликовало "Суспільне новини".

На ролике видно, как по городу бежит местный житель. В нескольких сотнях метров от него стоит вражеская техника. Когда человек подбегает к перекрестку улицы, в его сторону несколько раз стреляю оккупанты. Сам инцидент произошел 3 марта.

"После обнародованных фото из города Минобороны России заявило, что Украина устроила провокацию, а тела на улицах появились только после деоккупации. Нам в комментарии начальник ритуальной службы Бучанской общины Сергей Капличный сказал, что первые захоронения людей в городе начались 10 марта с разрешения российских военных”, — пишет "Суспільне новини".

Читайте также: