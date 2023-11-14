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Аэроразведка эффектно уничтожила российский "Муром-М" на Харьковщине (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Аэроразведка эффектно уничтожила российский "Муром-М" на Харьковщине (видео)

Пограничники уничтожили дроном комплекс "Муром-М"/Скриншот

Этот вражеский комплекс мог "видеть" украинских военных на расстоянии 10 км.

В Харьковской области украинские пограничники-аэроразведчики уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники-аэроразведчики попали по вражескому комплексу "Муром-М" из FPV-дрона. Момент яркой атаки был запечатлен на видео.

Добавим, "Муром-М" – устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км. Там также установлен тепловизор, способный обнаруживать авто в 8 км и людей в 4 км.

Пограничники показали видео, как уничтожили вражеский "Муром-М" в Харьковской области

Пограничники показали видео, как уничтожили вражеский "Муром-М" в Харьковской области

Напомним, ранее стало известно, что на Авдеевском направлении ВСУ провели бой дронами с российскими оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
372
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