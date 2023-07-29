Аэроразведка Нацгвардии эффектно уничтожила российский танк: появилось видео

Аэроразведчики 27 Печерской бригады Нацгвардии на Бахмутском направлении точными выстрелами уничтожили российский танк.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Не знаете, что посмотреть субботним вечером? Посмотрите, как аэроразведчики 27-й Печерской бригады Нацгвардии на Бахмутском направлении точными выстрелами уничтожили российский танк. Наслаждайтесь зажигательной работой наших бойцов", — написал министр под видео.

Аэроразведчики Нацгвардии эффектно уничтожили вражеский танк

Напомним, ВСУ кассетными боеприпасами уничтожили склад оккупантов на Бердянском направлении.

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