Аэроразведка показала работу своих "птичек", помогающих делать смерть оккупантам

Аэроразведка показала ТСН работу своих "птичек", которые помогают делать смерть оккупантам.

Найти врага, сообщить координаты, скорректировать огонь, подтвердить уничтожение – такова ежедневная работа украинских воздушных разведчиков. Своими "птичками" бойцы прочесывают каждый километр фронта, а также тылы врага, чтобы видеть его расположение и перемещение. Россияне хорошо знают, как метко работает наша артиллерия в связке с беспилотником в небе, поэтому не жалеют снарядов против операторов дронов.

Одна из групп работают с "Аистами" — украинскими беспилотными комплексами. Их складывают на место как конструктор и еще на земле проверяют каждый механизм. Кроме погоды единственная вещь, которая может помешать работе, информация, что оккупанты настороже.

"Выставляется на компьютере, какой маршрут, где он будет проверять и следить за показаниями. Заглушат, не заглушат, нужно четко вовремя возвращения сделать, потому что средства радиоэлектронной борьбы их работают", — говорит аэроразведчик "Феликс".

Другие бойцы разведки имеют иностранный аппарат, называют его "Матрац". Объектив дрона работает небесным прицелом для артиллерии. В режиме реального времени разведчики информируют артиллеристов, куда нужно целить. "Очень многое они наставили на полях гаубиц, ну мы каждый день по 2 по 3 гаубицы уничтожали и их подразделения также", — говорит аэроразведчик "Рыбак".

Но каждый такой вылет – это смертельная опасность для всей команды аэроразведчиков. Как только "птичка" поднимается в небо и она, и операторы сразу становятся очень желанной целью для россиян. "У них есть аэроскоп, аэроскоп представляет точку взлета, где находится дрон и соответственно они высчитывают координаты и наводят туда артиллерию", — рассказывают бойцы.

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