Аэроразведка уничтожила наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области (видео)

В Донецкой области аэроразведчики ликвидировали наблюдательный пункт россиян, который оккупанты разместили на терриконе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов", — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы СБУ уничтожили на скорости БМП оккупантов с помощью дрона-камикадзе (видео).

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