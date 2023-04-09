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Аэроразведка уничтожила наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
1 мин
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Аэроразведка уничтожила наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области (видео)

Фото: скриншот с видео

Россияне разместили свой наблюдательный пункт на терриконе.

В Донецкой области аэроразведчики ликвидировали наблюдательный пункт россиян, который оккупанты разместили на терриконе.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов", — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы СБУ уничтожили на скорости БМП оккупантов с помощью дрона-камикадзе (видео).

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225
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