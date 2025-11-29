Афипский НПЗ, авиаремонтный завод: Силы обороны поразили жирные цели россиян

В РФ было неспокойно / © Associated Press

Реклама

В ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам российского агрессора.

Это подтвердил Генштаб.

«В городе Таганрог Ростовской области поражались мощности авиаремонтного завода „ТАНТК им. Г.М. Бериева“, где осуществляется модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50. По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме этого, Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский» в Краснодарском крае, задействованном в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте.

«Подтверждено уничтожение вертикального резервуара РО-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта „Туапсе“ в Краснодарском крае», — добавили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага — военный аэродром «Саки». Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.