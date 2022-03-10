"Ага сейчас". Хрен вам": Аваков отреагировал на свою "смерть" в российских СМИ

"Ага сейчас". Хрен вам": Аваков отреагировал на свою "смерть" в российских СМИ

Экс-министр внутренних дел якобы погиб в Харькове во время авиаобстрела.

Экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на российский фейк о том, что он погиб при обстреле Харькова армией РФ.

В своем Twitter Аваков записал видеосообщение, в котором прокомментировал очередной российский фейк.

По словам бывшего министра внутренних дел, он находится в Киеве, а не в Харькове, как пишут российские пропагандистские средства информации.

Здесь рашистские смы разгоняют, что мол разбомбили меня. Хрен вам.. – путин, бешеная собака – не дождешься! Я работаю для победы своей страны и мы победим, отстроим Украину и обязательно доживем до твоего позорного конца! Слава Украине!❤️ pic.twitter.com/ElvKGF9btr — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 10 марта 2022

"Ага, сейчас! Сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин. Я здесь, в Киеве. И хрен вам. Я сначала хочу увидеть, как сдохнет Путин, развалится эта зловонная империя, а Украина будет процветать и победит. Так и будет! А я, вместе со многими украинцами здесь, в Киеве. И хрен у вас что-то получится, товарищи-пропагандисты. Если придется, то заберем с собой очень многих. Слава Украине!", — сказал Арсен Аваков в своем сообщении.