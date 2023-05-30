Агент ФСБ наводил российские ракеты на Кропивницкий: как его наказали (фото)

Вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Агент ФСБ приводил российские ракеты на Кропивницкий. Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины на него.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По указанию российской спецслужбы агент должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в областном центре.

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По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце января 2023 года при установке им "GPS-наводчика" на городскую электроподстанцию.

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установили следователи, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди окружающих.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины.

Напомним, россияне пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве.

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