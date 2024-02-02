Агент украинского происхождения: в Германии разоблачили российского шпиона, работающего на ФСБ

В Германии разоблачили российского шпиона, работающего на ФСБ. Оказалось, что в шпионаже подозревают российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, The Insider и Der Spiegel провело расследование, показавшее, что в Германии обнаружили российского шпиона, работающего на ФСБ. Им оказался политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко.

“Сергиенко, работая помощником депутата от партии Альтернатива для Германии Евгения Шмидта, был в тесном контакте с офицером ФСБ. По данным журналистов, контактным лицом в спецслужбе был полковник Илья Вечтомов, работающий в Девятом управлении Пятой службы ФСБ – он ответственен за Украину”, — пишет издание.

Что интересно, летом прошлого года Spiegel уже писало, что Сергиенко ездит в Москву, обсуждает там возможности замедления снабжения немецких танков ВСУ и участвует в пропагандистских ток-шоу.

“Впоследствии The Insider удалось получить доступ к личной переписке Сергиенко. Из нее следует, что он отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал свои действия, а также получал финансирование. По данным Spiegel, власти Германии пытаются лишить Сергиенко полученного им в 2022 году немецкого гражданства, поскольку при подаче документов он предъявил только украинский паспорт и скрыл российский”, — пишет BILD.

В то же время сам шпион отрицает свои какие-либо связи с РФ. Депутат Шмидт, помощником которого работает Сергиенко, заявил, что не будет отвечать на "бездоказательные подозрения". При этом администрация Бундестага начала внутреннюю проверку по Сергиенко: теперь ему, в частности, запрещено перемещаться зданием парламента.

Напомним, что Западное издание написало, что США и Германия тормозят вступление Украины в НАТО.

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