Агентка РФ, корректировавшая удары по Кривому Рогу, загремела за решетку – какой приговор

Российскую агентку, корректировавшую удары по Кривому Рогу с помощью дронов "Орлан", приговорили к 15 годам за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным военной контрразведки, основными целями России являлись пункты возможной дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории Кривого Рога.

Следствие установило, что по координатам предательницы российские кураторы направили на разведку местности беспилотник "Орлан".

В случае подтверждения разведданных агентки, оккупанты планировали нанести по городу серию прицельных ракетных ударов.

"Но сотрудники СБУ сработали на опережение: разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности и пошагово задокументировали преступные действия. Это позволило своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения подразделений украинских войск, сбить вражеский дрон-разведчик и предотвратить воздушный удар", – говорится в сообщении.

После этого российскую агентку, готовившуюся к выполнению новой задачи ФСБ, задержали.

Злоумышленницей оказалась местная жительница, которую в марте 2023 года дистанционно завербовала ФСБ.

Для сбора разведданных женщина обходила территорию города и скрыто фотографировала "нужные" объекты. Затем полученные сведения переправлялась оккупантам через анонимный чат в популярном мессенджере.

За каждое выполненное задание предательница получала на банковскую карточку денежное вознаграждение от российской спецслужбы.

Во время обысков в помещении вражеской приспешницы изъят мобильный телефон и компьютер с доказательствами ее переписки с ФСБ. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" российские деньги.

На основании собранных доказательств суд признал российскую агентку виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину).

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