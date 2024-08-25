Агентурная сеть Украины растет: Буданов назвал три мотива для сотрудничества с разведкой

Начальник ГУР рассказал, как работает украинская агентурная разведка.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов описал некоторые профессиональные приемы во время работы украинской разведки и сопротивления на оккупированных территориях.
Об этом шла речь в разговоре начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова с авторами материала "NV", сообщили в ГУР МО Украины.
По словам руководителя спецслужбы, любая операция во враждебном тылу начинается с так называемой "разработки" — поиска людей, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовки.
По словам Буданова, агентурная сеть Украины растет.
Он также назвал три мотива для сотрудничества с разведкой:
- материально-финансовый,
- идейно-патриотический,
- ненависть к третьему лицу или общий враг.
"Все, что вы будете так или иначе "крутить", приведет к одному из этих вариантов", — отметил Кирилл Буданов.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, какие события отсрочили массированные удары РФ по Украине.