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Агентурная сеть Украины растет: Буданов назвал три мотива для сотрудничества с разведкой

Агентурная сеть Украины растет: Буданов назвал три мотива для сотрудничества с разведкой

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Начальник ГУР рассказал, как работает украинская агентурная разведка.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов описал некоторые профессиональные приемы во время работы украинской разведки и сопротивления на оккупированных территориях.

Об этом шла речь в разговоре начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова с авторами материала "NV", сообщили в ГУР МО Украины.

По словам руководителя спецслужбы, любая операция во враждебном тылу начинается с так называемой "разработки" — поиска людей, склонных к сотрудничеству, и их дальнейшей вербовки.

По словам Буданова, агентурная сеть Украины растет.

Он также назвал три мотива для сотрудничества с разведкой:

  • материально-финансовый,
  • идейно-патриотический,
  • ненависть к третьему лицу или общий враг.

"Все, что вы будете так или иначе "крутить", приведет к одному из этих вариантов", — отметил Кирилл Буданов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, какие события отсрочили массированные удары РФ по Украине.

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