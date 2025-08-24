ТСН в социальных сетях

Агенты "АТЕШ" ударили по логистике оккупантов в Запорожской области

Представители движения сопротивления совершили диверсию против российских войск на временно оккупированной территории Запорожья, из-за чего была нарушена логистика.

Партизанское движение нанесло очередной удар по военной логистике оккупантов

Партизанское движение нанесло очередной удар по военной логистике оккупантов / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Партизаны, устроив несколько диверсий, смогли нарушить логистику российских войск в Запорожской области. Они подожгли объекты на железной дороге, чтобы усложнить оккупантам перевозку грузов.

Об этом сообщает партизанское движение “АТЕШ».

В частности, партизаны успешно уничтожили релейный шкаф на одном из участков железной дороги возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Этот маршрут захватчики активно используют для перебрасывания техники, боеприпасов, личного состава и горючего.

Отмечается, что в результате диверсии движение военных грузов для поставок российских войск было задержано, что нарушило планы всего командования ВС РФ на Запорожском направлении.

Ранее партизаны сообщили, что командование 24-го мотострелкового полка российской армии принуждает своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты, которые россияне планируют использовать в штурмах.

Кроме того, партизаны сообщили, что семьи офицеров в панике бегут из Крыма.

