Агенты "АТЕШ" ударили по логистике оккупантов в Запорожской области
Представители движения сопротивления совершили диверсию против российских войск на временно оккупированной территории Запорожья, из-за чего была нарушена логистика.
Партизаны, устроив несколько диверсий, смогли нарушить логистику российских войск в Запорожской области. Они подожгли объекты на железной дороге, чтобы усложнить оккупантам перевозку грузов.
Об этом сообщает партизанское движение “АТЕШ».
В частности, партизаны успешно уничтожили релейный шкаф на одном из участков железной дороги возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
Этот маршрут захватчики активно используют для перебрасывания техники, боеприпасов, личного состава и горючего.
Отмечается, что в результате диверсии движение военных грузов для поставок российских войск было задержано, что нарушило планы всего командования ВС РФ на Запорожском направлении.
Ранее партизаны сообщили, что командование 24-го мотострелкового полка российской армии принуждает своих военных самостоятельно собирать средства и покупать самокаты, которые россияне планируют использовать в штурмах.
Кроме того, партизаны сообщили, что семьи офицеров в панике бегут из Крыма.