Агенты ГУР совершили атаку на военный объект в Калининграде: детали

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Агенты ГУР 15 июня атаковали промышленную подстанцию в Калининграде. Объекты русского ВПК и оккупационной армии обесточены.

Об этом сообщают источники ТСН.ua в разведке.

Как отмечается, 14 июня в 4 утра партизаны слили охлаждающую жидкость из трансформатора и подожгли объект.

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«В результате пожара электроснабжение было прекращено, убытки РФ оценили почти в пять миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Больше деталей ожидаем со временем.

Напомним, в ночь на 14 июня Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса России, которые производят взрывчатые вещества. В частности, было поражено предприятие АО «ННК» в Самарской области – одного из ведущих производителей компонентов взрывчатки. В районе завода зафиксированы взрывы и пожар.

Также удары были нанесены по комбинату в Невинномыске, Ставропольского края. Это один из ключевых объектов ВПК РФ, производящий составляющие для боеприпасов и ракетного горючего. Известно о серии взрывов, попытках работы российской ПВО и возгорании в промышленной зоне.

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