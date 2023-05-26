Агенты России под видом "добровольцев" пытались попасть в ВСУ: в ГУР рассказали подробности

Во время полномасштабной войны России против Украины российские агенты под видом "добровольцев" неоднократно пытались попасть в ВСУ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

Андрей Черняк отметил, что в начале войны поступало множество запросов от иностранцев, которые заявляли, что хотят защищать Украину от оккупантов. Тем не менее, каждый из таких добровольцев проходил тщательную проверку, поскольку Россия отправляла своих агентов, чтобы знать ситуацию в ВСУ.

"И мы так или иначе должны проверять этих людей. Российские спецслужбы тоже действуют профессионально. И у нас было много случаев, когда под видом того, что "я доброволец, я хочу защищать Украину", к нам пытались направить российских агентов. Мы вовремя это выясняли и передавали их в соответствующие правоохранительные органы", – рассказал он.

Андрей Черняк отметил, что члены российских добровольческих батальонов проходят тщательные проверки, чтобы убедиться, нет ли там агентов России.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что в ближайшие часы россияне готовят масштабные провокации на Запорожской АЭС. Армия террористов планирует обстрелять ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ".

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