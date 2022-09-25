Агитационно-принудительные "референдумы" и противодействие силам украинской обороны: какая ситуация на юге

Ситуация в южнобузской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Оккупационные войска продолжают агитационно-принудительные меры в рамках организации псевдореферендумов. Не имея явки на избирательных участках, совершают подворовые обходы, где коллаборанты в сопровождении вооруженных военных призывают людей присоединиться к голосованию. Большинство населения избегает контакта с этими так называемыми мобильными пунктами голосования и не желает участвовать в политическом фарсе.
Подразделения оккупационных войск пытаются привлечь резервы и проводят меры противодействия Силам обороны. Ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение наших войск.
В течение боевого дня врагом нанесены 4 авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии столкновения.
Напомним, у Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма.
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