Агитировал за "присоединение" к России и помогал оккупантам: в Украине осудили священника

Всего с начала войны СБУ открыла 52 уголовных дела, фигурантами которых являются 55 священников.

Настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманской громады Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, священник УПЦ МП во время оккупации региона публично поддержал российских оккупантов и призвал местных сотрудничать с агрессором.

"Он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "избрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации", — говорится в сообщении.

Коллаборанта в рясе задержала СБУ после деоккупации региона. Ему инкриминировали ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Священник приговорен к 7 годам лишения свободы.

В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т.ч. 14 архиереев церкви. Около 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.

Обыски в УПЦ МП

Накануне на Украине прошли масштабные обыски в епархиях Московского патриархата. Там сотрудники СБУ обнаружили документы, литературу и агитационные материалы, оправдывающие войну России против Украины и массовые убийства украинцев.

По этому факту против ряда священников были введены санкции и возбуждены уголовные производства.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) до сих пор имеет церковно-каноническую связь с Российской православной церковью, глава которой патриарх Кирилл открыто призывает россиян к убийствам украинцев.

Страна-террорист Россия уже заявила о "притеснениях" Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине и решила созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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