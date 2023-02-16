Агитировал за "присоединение" к России и помогал оккупантам: в Украине осудили священника

Всего с начала войны СБУ открыла 52 уголовных дела, фигурантами которых являются 55 священников.
Настоятеля одного из приходов УПЦ МП Лиманской громады Донецкой области приговорили к 7 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, священник УПЦ МП во время оккупации региона публично поддержал российских оккупантов и призвал местных сотрудничать с агрессором.
"Он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "избрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации", — говорится в сообщении.
Коллаборанта в рясе задержала СБУ после деоккупации региона. Ему инкриминировали ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Священник приговорен к 7 годам лишения свободы.
В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т.ч. 14 архиереев церкви. Около 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ.
Обыски в УПЦ МП
Накануне на Украине прошли масштабные обыски в епархиях Московского патриархата. Там сотрудники СБУ обнаружили документы, литературу и агитационные материалы, оправдывающие войну России против Украины и массовые убийства украинцев.
По этому факту против ряда священников были введены санкции и возбуждены уголовные производства.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) до сих пор имеет церковно-каноническую связь с Российской православной церковью, глава которой патриарх Кирилл открыто призывает россиян к убийствам украинцев.
Страна-террорист Россия уже заявила о "притеснениях" Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине и решила созвать заседание Совета Безопасности ООН.
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