Агитировала за "русский мир" и носила "георгиевскую" ленту: на Днепропетровщине задержали предательницу

Агитировала за "русский мир" и носила "георгиевскую" ленту: на Днепропетровщине задержали предательницу

На Днепропетровщине задержали двоих человек, подозреваемых в разведывательно-подрывной деятельности. Одна из них — женщина, которая в Синельниковском районе агитировала за "русский мир" и носила запрещенную "георгиевскую" ленту.

Об этом 28 апреля сообщили в полиции Днепропетровской области.

Всего за минувшие сутки в Днепропетровской области полицейские проверили 260 человек на причастность к диверсионно-разведывательным группам.

Также раскрыто 18 преступлений. В частности, в Днепре задержали нарушителя комендантского часа, который находился в розыске полицией Черкасской области за совершение ограбления. А в Кривом Роге задержали мужчину, который поджег микроавтобус "Opel" местной жительницы.

Напомним, утром 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

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