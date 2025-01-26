Агония продолжается: ВСУ показали кадры работы по оккупантам, пытающимся захватить Торецк (видео)

Ситуация в городе остается сложной.
Армия РФ терпит многочисленные потери в Торецке, но не отказываются от своих захватнических намерений по захвату украинского города. Украинские бойцы показали яркое уничтожение противника в населенном пункте.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Ежедневно операторы БПЛА 4-го батальона охраны уничтожают живую силу и технику врага", — заметил он.
Ранее речь шла о том, что враг продвинулся в Торецке. Осинтеры Deep State обновили карту боевых действий.
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