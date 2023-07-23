Агрессивные планы Кремля не изменились: значительная часть населения страны-агрессора поддерживает войну — ГУР

Действующие власти России без колебаний используют мобилизационный потенциал, который есть у государства-агрессора, чтобы достичь своих целей. Планы РФ по отношению к Украине с начала полномасштабного вторжения не изменились.

Об этом заявил в интервью "Мы — Украина" заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, в России и сейчас проходит скрытая мобилизация.

"Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть, и если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, насколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Также читайте Россия 15 лет готовилась к войне: Буданов рассказал о первом запланированном вторжении

Кроме того, как отметил Вадим Скибицкий со ссылкой на социологические исследования, очень большой процент населения РФ выступает за то, чтобы война была продолжена. Такая ситуация позволяет Кремлю не менять свои агрессивные намерения.

"Планы простые: контроль над нашей территорией, нашим государством и лишение нашего народа государства", — добавил Скибицкий.

Напомним, большинство россиян в большинстве своем поддерживают войну, которую начал Кремль в Украине, и готовы к тому, что она продлится долго. Такие результаты опроса опубликовала независимая российская исследовательская организация "Левада-центр".

Читайте также: