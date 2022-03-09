Агрессия Путина имеет стиль фашистов – историки из Тель-Авивского университета

Президент РФ тривиализировал память о Холокосте, отметили историки.

Историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива осудили неспровоцированное вторжение России в Украину и "трусливые военные преступления", совершенные по указанию президента Владимира Путина.

Об этом сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин со ссылкой на полученное от ученых заявление.

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"Агрессия, которая имеет стиль фашистов, противостоит одним из важнейших моральных уроков, которые человечество должно было извлечь из нацистского периода, в частности святости человеческой жизни и суверенитета демократических, мирных наций. На руках у Путина кровь тысяч жертв, в частности детей. Его политика составляет экзистенциальную угрозу мировой демократии, миру и безопасности", – говорится в заявлении.

Историки также назвали Путина исказителем Холокоста.

"Чтобы добавить оскорбление к травме, утверждая, что нынешняя Украина с ее еврейским президентом является нацистской, Путин тривиализировал память о Холокосте. Он полностью дискредитировал свои прошлые обязательства по борьбе с антисемитизмом и причислил себя к печально известной группе искажетелей Холокоста", – отмечается в заявлении историков.

Там добавили, что евреи в свое время узнали, что фашистские режимы часто представляют наибольшую угрозу их существованию, а демократия – лучшая гарантия их благосостояния.

"Как студенты истории, мы знаем, что есть время для нюансов и время для ясности. Поэтому четко выступаем против военных преступлений, притеснений и угроз Путина", — резюмировали авторы заявления.

Подписанты заявления:

Профессор Урия Шавит, руководитель Центра Кантора.

Профессор Дина Порат, основатель Центра Кантора.

Доктор Джованни Куэр, руководитель проекта, Центр Кантора.

Доктор Карл Йонкер, исследователь, медиадиректор Центра Кантора.

ТСН.ua