Беспилотник / © Getty Images

Реклама

Война в Украине уже изменяет подходы к современному ведению боевых действий и может сыграть в пользу не только Киева, но и всего Запада.

Такое мнение высказал редактор международного отдела британского издания The Independent Сэм Кили.

Журналист напомнил, что сразу после полномасштабного вторжения России президент Владимир Зеленский обращался в западные страны с просьбой предоставить традиционное вооружение — танки, БТР, артиллерию, истребители. И хотя такая помощь остается критически необходимой, технологические прорывы в области дронов открывают новые возможности.

Реклама

Кили обращает внимание на то, что относительно дешевые дроны-камикадзе сегодня способны уничтожать укрепленные позиции в десятках километров от линии фронта, а также атаковать линии снабжения и бронетехнику. Особенно эффективными стали FPV-дроны.

Системы радиоэлектронной борьбы некоторое время сдерживали эти угрозы, однако с появлением дронов на оптоволокне даже они стали уязвимыми. По словам журналиста, такие дроны можно обезвредить только пехотой, что значительно усложняет борьбу с ними.

Кили сравнивает эти технологии с революционными переменами в войнах XX века.

«Эта новая технология уже меняет ведение войны так же, как самолеты и танки изменили ее во время Первой мировой, а радары и ракеты — во время Второй».

Реклама

По его мнению, если Украина продолжит удерживать технологическое превосходство в сфере беспилотной войны, она сможет эффективно противодействовать численному превосходству РФ.

«Стратегический момент состоит в том, что если Украина продолжит приобретать технологическое превосходство над Россией в этой области беспилотных боевых действий, она сможет противостоять несомненному превосходству России в чистой численности войск», — отметил Кили.

Он обращает внимание на то, что Россия всегда полагалась на массовость, даже когда вооружение и подготовка были хуже. Но именно это в долгосрочной перспективе истощает врага.

В то же время, дроны и дальнобойные ракеты меняют расклад сил и дают украинцам надежду.

Реклама

Кили цитирует премьер-министра Польши Дональда Туска, передавшего слова Зеленского о том, что Украина «сможет продержаться еще два-три года».

Журналист также выразил обеспокоенность тем, что Запад не до конца понимает масштаб российской угрозы.

«Мероприятие, кажется, не до конца осознало ни реальность российской угрозы, ни возможность того, что россияне могут разработать дроны или другое оружие, которое будет отвечать тому, что имеет НАТО», — отметил он.

Кили предупредил, что Альянс остается уязвимым из-за роста изоляционистских настроений в США и деструктивной политики премьера Венгрии Виктора Орбана, открыто поддерживающего Кремль.

Реклама

По его словам, не совсем понятно, осознают ли западные страны — в частности Великобритания, что война в Украине является и «их войной».

Даже регулярные вторжения российских самолетов в воздушное пространство НАТО, кибератаки, шпионаж и кампании дезинформации не вызвали достаточной реакции в обществе, считает журналист.

«Сегодня, поскольку у них нет другого выбора, украинцы применяют искусственный интеллект, чтобы их беспилотные самолеты могли самостоятельно выбирать цели, являющиеся еще одним технологическим прорывом», — подчеркнул Кили.

Он добавил, что если бы самодовольные лидеры и правительства НАТО имели хоть долю изобретательности и решительности украинцев.

Реклама

Ранее сообщалось, что войска РФ используют волны беспилотников «Шахед», чтобы парализовать энергосети на востоке страны в преддверии зимы.

Мы ранее информировали, что сообщение об окружении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровска — полная ложь РФ, ориентированная на США.