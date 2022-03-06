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Агрессию России не осуждает, но и не поощряет, а энергоносители покупать будет: Подоляк объяснил позицию Китая

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Агрессию России не осуждает, но и не поощряет, а энергоносители покупать будет: Подоляк объяснил позицию Китая

Китай, флаг Китая, КНР / Associated Press

Он уверен, что Китай не поддержит эмбарго на приобретение российской нефти и газа.

Относительно российской агрессии в Украине Китай занял нейтральную позицию – не осуждает и не поощряет политику Российской Федерации.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Китай, в принципе, как всегда осторожен. Я думаю, что Китай в какой-то момент перейдет в сторону осуждения российской экспансии... Украина важна для Китая", — отметил он.

По словам Подоляка, Китай выразит свою позицию уже в течение 5-6 дней.

"Он (Китай – Ред.) всегда немного отсрочен. Возможно, это хорошая стратегия, потому что Китай получит, в любом случае, плюсовые дивиденды от сложившейся ситуации", — предполагает Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Россия станет менее важным игроком на глобальной карте, а Китай займет гораздо более важную позицию – действительно станет контригроком не только для США.

"Но он будет покупать российские энергоносители, потому что Китай в этом плане достаточно предсказуем. Им все равно. А Россия будет вынуждена продавать очень дешево", – резюмировал он.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США работают со своими союзниками в Европе, чтобы рассмотреть возможность запрета импорта российской нефти, чтобы еще больше наказать страну за ее неспровоцированное вторжение в Украину.

В России уже ощущают санкции от Америки и ЕС

В России уже ощущают санкции от Америки и ЕС

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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