Агрессию России не осуждает, но и не поощряет, а энергоносители покупать будет: Подоляк объяснил позицию Китая

Агрессию России не осуждает, но и не поощряет, а энергоносители покупать будет: Подоляк объяснил позицию Китая

Он уверен, что Китай не поддержит эмбарго на приобретение российской нефти и газа.

Относительно российской агрессии в Украине Китай занял нейтральную позицию – не осуждает и не поощряет политику Российской Федерации.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

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"Китай, в принципе, как всегда осторожен. Я думаю, что Китай в какой-то момент перейдет в сторону осуждения российской экспансии... Украина важна для Китая", — отметил он.

По словам Подоляка, Китай выразит свою позицию уже в течение 5-6 дней.

"Он (Китай – Ред.) всегда немного отсрочен. Возможно, это хорошая стратегия, потому что Китай получит, в любом случае, плюсовые дивиденды от сложившейся ситуации", — предполагает Подоляк.

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По словам советника главы Офиса президента, Россия станет менее важным игроком на глобальной карте, а Китай займет гораздо более важную позицию – действительно станет контригроком не только для США.

"Но он будет покупать российские энергоносители, потому что Китай в этом плане достаточно предсказуем. Им все равно. А Россия будет вынуждена продавать очень дешево", – резюмировал он.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США работают со своими союзниками в Европе, чтобы рассмотреть возможность запрета импорта российской нефти, чтобы еще больше наказать страну за ее неспровоцированное вторжение в Украину.