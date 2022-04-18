"Агрессор совершает акции геноцида, целью являются мирные жители": Садовый прокомментировал ракетный удар по Львову

В результате попадания ракет семь человек погибли.
Во Львовской области все города и села находятся в одинаковой ситуации. Российские оккупанты совершают акции геноцида украинского народа.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
“Агрессор совершает акции геноцида, его целью являются люди – мирные жители. В Мариуполе тысячи невинных людей, убитых. Их нельзя даже похоронить по христианским канонам. То, что произошло в Буче, Гостомеле”, — подчеркнул Андрей Садовый.
Во время попадания ракет, выпущенных российскими оккупантами по Львову 18 апреля, погибли мирные и работающие люди.
“Это сознательное уничтожение украинцев. Они это делают целесообразно, атакуя гражданские объекты. Россия должна быть в тотальной изоляции, потому что совершает акт геноцида”, — подчеркнул городской голова Львова.
Он также добавил, что враг хочет сделать нас рабами, но мы свободны и будем биться до последнего, будем защищаться.
Напомним, что в результате попадания ракет семь человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок.
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