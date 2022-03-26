Агутин на концерте в Москве заговорил о войне и заявил, что нормальным людям хочется мира

Артист сказал, что только со временем россияне поймут, что происходит.
Российский музыкант Леонид Агутин вчера, 25 марта, дал концерт в Москве.
Во время выступления артист заговорил о войне. Он сказал, что военные действия должны немедленно прекратиться, потому что нормальные люди хотят мира.
Вместе с тем он подчеркнул, что только со временем россияне смогут адекватно понимать ситуацию.
"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть только через какое-то время, которое все расставит на свои места. Со стороны. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы быстрее закончились военные действия и мира. Чтобы не страдали мирные люди. А мы будем пока делать то, что можем, что умеем и что должны", — сказал во время своего концерта музыкант.
Люди, которые присутствовали на концерте, отреагировали на слова Агутина бурными аплодисментами.
Ранее Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном онлайн-концерте U FOR UKRAINE. Они собирали деньги для украинских детей, которые вместе с родителями вынужденно уехали из Украины.
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