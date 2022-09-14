"Ахмат – сила" трусы: оккупант рассказал, как едва спасся из-под обстрелов (перехват)

Военнослужащий РФ рассказывает жене как едва спасся из-под обстрелов, и сетует, что "кадыровцы" – трусы и скрылись с поля боя.

Разговор захватчика перехватила украинская разведка, сообщает ГУР Минобороны.

Жена оккупанта: "Каждый раз я седею, когда ты пропадаешь".

Оккупант: "Я сам поседел, бл**ь. Бой был. Жестко. Сначала "вертушка" отработала там, где сидели. Сняряд прилетел, стену пробил и не сорвался. Если бы сорвался, все – до свидания. Потом миномет снес стену, там где прятались.Снес крышу. Потом отбежали, когда танк в**ал рядом, в 15-ти метрах.Плюс командир какой-то новый там, по рации пет*х и команды пет*шиные, из-за него место "сожгли". Весь день пид**асили нас. Плюс "Ахмат – сила" с**ались, трусы е**ные. Никакой ротации не будет".

Ранее оккупант рассказал о воинах ВСУ, которых даже пули не останавливают.

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