Акцент на усиление ПВО: Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе разговора речь шла об обороне и финансовой поддержке со стороны страны-партнера.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, многолетняя канадская программа помощи является важнейшим сигналом для мира по поводу неослабевающей поддержки Украины до ее победы.

"Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, а также увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БпЛА. Поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против России и за инициативу по созданию международной коалиции для возвращения украинских детей, похищенных Россией. Обсудили наши общие шаги по реализации этой инициативы. Я благодарен за решение Канады помочь Украине в финансировании второй очереди строительства музея Голодомора-геноцида. Мы также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что наше государство не может отправить на обучение на истребителях F-16 достаточное количество пилотов. Причина в том, что они сейчас воюют.

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