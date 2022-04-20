Акция от Шойгу: родственники уничтоженных в Украине оккупантов могут бесплатно приехать на опознание (документ)

Акция от Шойгу: родственники уничтоженных в Украине оккупантов могут бесплатно приехать на опознание (документ)

Украинская разведка выяснила, что министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, согласно которому теперь родственники ликвидированных в Украине российских военных могут бесплатно приехать на опознание тел и отправиться в обратном направлении.

Именно так выглядит новая форма поощрения для контрактников, изъявляющих желание принять участие в войне.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины 20 апреля.

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"Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их жительства (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно", — говорится в приказе Шойгу.

В разведке отметили, что очевидно, по мнению российского командования, эта льгота должна повысить лояльность граждан к войне на территории Украины. Особенно учитывая тотальную задержку обещанных выплат российским военнослужащим и членам их семей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, в СБУ сообщили, что Россия бросает на войну против Украины солдат-срочников, которые жалуются родным на интенсивные боевые действия и пытаются удежать из армии.

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